Двайсет и шест евролидери казаха, че Украйна трябва да има свободата сама да определя бъдещето си

Двайсет и шест европейски държавни и правителствени ръководители посочиха в общо изявление, че украинците трябва да имат свободата сами да определят бъдещето си, и добавиха, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на украинските и европейските интереси, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Съдържателни преговори могат да бъдат водени единствено в условията на спиране на огъня или отслабване на военните действия", подчертаха лидерите. Те отбелязаха, че са водени от "общото убеждение, че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата на ключовите интереси на Европа и Украйна в областта на сигурността".

Декларацията, която е съгласувана снощи и публикувана днес, е подкрепена от лидерите на всички държави от ЕС, с изключение на Унгария.