Необичайна горещина в Лигурия, 38,3°C на летището в Генуа

В италианската област Лигурия вчера отчетоха необичайна за нейните географски ширини горещина.

"Вчера бе ден на адска жега в цяла Лигурия , особено по крайбрежието", е обобщението на местната метереологична служба.

На летището на Генуа термометърът е показал 38,3 градуса по Целзий при оранжев код, което се доближава близко до рекорда от 38,5°C градуса. Това съобщиха от местното Министерство на здравеопазването, пише БНР.

От метереологичната служба обясниха причините за тази невероятна жега с компресията, предизвикана от североизточните въздушни течения, попречили на нормалното активиране на морския бриз.

И лигурското крайбрежие бе засегнато както от топлината, предизвикана от африканския антициклон, така и от ефекта на компресията – "една смъртоносна смес и поради нивата на влажност на места, останали над 50% дори при северни ветрове". В някои крайбрежни райони отново поради ефекта на компресията минималната температура през нощта може да не падне под 30°C. Кодът в Лигурия и днес е оранжев, а червеният е от сряда.