Приятел на принц Уилям умря, след като глътна пчела. Разгаря се война за наследството му

Смъртта на 53-годишния индийски милиардер Сунджай Капур, близък приятел на принц Уилям, предизвика ожесточен спор за наследство на стойност 3 милиарда паунда.

Капур се строполил пред ужасени съотборници по време на мач по поло в клуб „Гардс Поло" в Уиндзор, след като погълнал пчела и бил ужилен в устата. Смята се, че ужилването е довело до анафилактичен шок и последвал фатален инфаркт.

Бизнесменът е наследник на Sona Comstar - световен гигант за автомобилни части на стойност 2,7 млрд. паунда, основан от баща му. След смъртта му компанията е въвлечена в спор за контрол между майка му Рани Капур и борда на директорите.

На 24 юли Рани Капур е изпратила писмо до борда и индийския пазарен регулатор, в което заявява, че синът ѝ е починал при подозрителни и необясними обстоятелства. Тя обвинява представители на компанията, че са се възползвали от мъката на семейството, за да поемат контрола над фирмата. По думите ѝ била принудена да подписва документи при заключени врати и под емоционален стрес, блокиран ѝ бил достъпът до банковите сметки, а семейни представители не били допуснати до ключови назначения.

Капур твърди, че покойният ѝ съпруг я е направил единствен бенефициент на имуществото си и мажоритарен акционер в Sona Group. От компанията отговарят, че тя не е акционер от шест години и няма мажоритарен дял, информира "Дейли Мейл".

Вдовицата на Сунджай Капур – Прия Сачдева, бивш модел и предприемач, с която имат син, роден през 2018 г., застава на страната на борда. На 25 юли тя е назначена за неизпълнителен директор въпреки възраженията на Рани Капур. Миналата седмица офисът ѝ публикува доклада на съдебния лекар, според който Капур е починал от естествени причини – камерна хипертрофия и исхемична болест на сърцето. Разследването е прекратено.

Майката обаче настоява, че зад смъртта му стои заговор, и е поискала ново разследване от британските власти, но искането е било отхвърлено. Сестрата на Капур - Мандире Капур, също публично подкрепя майка си и заявява, че ще защитава наследството на семейството.

Сунджай Капур е завършил Университета в Бъкингам. Той почина по време на полуфинал от Купата на кралицата „Картие", в който неговият отбор Aureus играеше срещу Sudjan Indian Tigers на терена на „Смитс Лаун".

Клуб „Гардс Поло", свързан от десетилетия с британското кралско семейство, изрази съболезнования на вдовицата му, семейството и съотборниците, като подчерта, че членовете и ръководството са шокирани от внезапната му кончина.