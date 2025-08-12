Приятел на принц Уилям умря, след като глътна пчела. Разгаря се война за наследството му

Смъртта на 53-годишния индийски милиардер Сунджай Капур, близък приятел на принц Уилям, предизвика ожесточен спор за наследство на стойност 3 милиарда паунда.
Капур се строполил пред ужасени съотборници по време на мач по поло в клуб „Гардс Поло" в Уиндзор, след като погълнал пчела и бил ужилен в устата. Смята се, че ужилването е довело до анафилактичен шок и последвал фатален инфаркт.
Бизнесменът е наследник на Sona Comstar - световен гигант за автомобилни части на стойност 2,7 млрд. паунда, основан от баща му. След смъртта му компанията е въвлечена в спор за контрол между майка му Рани Капур и борда на директорите.
На 24 юли Рани Капур е изпратила писмо до борда и индийския пазарен регулатор, в което заявява, че синът ѝ е починал при подозрителни и необясними обстоятелства. Тя обвинява представители на компанията, че са се възползвали от мъката на семейството, за да поемат контрола над фирмата. По думите ѝ била принудена да подписва документи при заключени врати и под емоционален стрес, блокиран ѝ бил достъпът до банковите сметки, а семейни представители не били допуснати до ключови назначения.
Капур твърди, че покойният ѝ съпруг я е направил единствен бенефициент на имуществото си и мажоритарен акционер в Sona Group. От компанията отговарят, че тя не е акционер от шест години и няма мажоритарен дял, информира "Дейли Мейл".
Вдовицата на Сунджай Капур – Прия Сачдева, бивш модел и предприемач, с която имат син, роден през 2018 г., застава на страната на борда. На 25 юли тя е назначена за неизпълнителен директор въпреки възраженията на Рани Капур. Миналата седмица офисът ѝ публикува доклада на съдебния лекар, според който Капур е починал от естествени причини – камерна хипертрофия и исхемична болест на сърцето. Разследването е прекратено.
Майката обаче настоява, че зад смъртта му стои заговор, и е поискала ново разследване от британските власти, но искането е било отхвърлено. Сестрата на Капур - Мандире Капур, също публично подкрепя майка си и заявява, че ще защитава наследството на семейството.
Сунджай Капур е завършил Университета в Бъкингам. Той почина по време на полуфинал от Купата на кралицата „Картие", в който неговият отбор Aureus играеше срещу Sudjan Indian Tigers на терена на „Смитс Лаун".
Клуб „Гардс Поло", свързан от десетилетия с британското кралско семейство, изрази съболезнования на вдовицата му, семейството и съотборниците, като подчерта, че членовете и ръководството са шокирани от внезапната му кончина.