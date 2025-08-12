Пожарът край Чанаккале наложи евакуацията на 2900 души

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 2900 души в района на пристанищния град Чанаккале в Западна Турция са евакуирани заради пожара, който избухна вчера, съобщи валията на Чанаккале Йомер Тораман в профила си в мрежата „Екс".

Огнената стихия бушува край населените места Кепез, Чънарлъ кьой, Еренкьой, Гюзелялъ, Айваджък, Дарданоз.

Огънят обхвана горската местност, засегна вилна зона в Гюзелялъ и изпепели коли по пътя си. Част от евакуираните са прекарали нощта в общежитието на Министерството на младежта и спорта. Заради вдишването на дим 77 души са били прегледани от лекари. Те са без опасност за живота.

В битката с огъня участват 10 самолета, 9 хеликоптера, 75 високопроходими пожарни камиони, 35 обикновени пожарни камиони, 10 булдозера и 760 служители.

Затварянето на пътищата е наложило евакуацията по море на хора, останали в капана на пожара.

По информация на министъра на вътрешните работи на Турция Али Йерликая, публикувана в профила му във „Фейсбук", около полунощ бреговата охрана в Чанаккале е евакуирала 348 засегнати от пожара. С моторни лодки са изведени 187 души, а по суша – 161 души.