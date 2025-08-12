Тръмп повтори, че възнамерява да преговаря с Путин за "размяна на територии"

Американският президент Доналд Тръмп вчера даде в Белия дом пресконференция, на която засегна темата за с предстоящата в петък двустранна среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин в Аляска. Позициите, които президентът републиканец представи, днес са водеща тема в западния печат.

По време на разхвърляната пресконференция, на която той говореше по най-различни теми, Тръмп повтори, че възнамерява да преговаря за "размяна на територии" и отхвърли изявленията на президента на Украйна Володимир Зеленски от края на миналата седмица, че украинската конституция забранява да се отстъпва земя на нашественик, пише в. "Ню Йорк таймс", цитиран от БТА.

Американският президент не спомена нищо за предоставянето на Украйна на гаранции за сигурност, отбелязва изданието. Тръмп също така не се ангажира с осигуряването оръжия, разузнавателни данни и друга помощ, която ще е нужна на Украйна, за да се защитава от бъдещи руски нападения, добавя изданието.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който отдавна критикува американската подкрепа за Киев, беше доста категоричен в ефира на "Фокс нюз" в неделя. "Свършихме с финансирането на военния бизнес в Украйна", каза той, подчертавайки, че единственият начин американските оръжия да попаднат в украински ръце е европейските съюзници да ги купуват и предават на Киев, пише още американският вестник.

Изданието отбелязва, че среща на върха като тази в Аляска обикновено е предшествана от детайлни преговори, предварително уговорени споразумения и комюникета. Но Тръмп като че ли намекна, че отива на преговорите без нито един от тези подготвителни елементи. Европейски представители обаче казват, че имат доказателства за разговори между руски и американски официални лица на по-ниско равнище, добавя "Ню Йорк таймс".

Сега има риск Путин да поласкае Тръмп, да си спечели време и може би да убеди президента републиканец в собствената си интерпретация на събитията, предупреждава американското издание. Неотдавнашни събития подсказват, че Тръмп е склонен да приема версията на Путин за реалността, пише още "Ню Йорк таймс". Тази година американският президент допусна тезата, че Украйна е виновна за руската инвазия и отказа да се присъедини към традиционните западни съюзници на САЩ в гласуването на резолюция на ООН, осъждаща руската агресия, припомня изданието. В неделя вечерта Зеленски огласи опасенията си, че Тръмп може лесно да бъде "измамен".

Британският в. "Гардиън" също се спира на вчерашната пресконференция на Тръмп в Белия дом и по-специално на отношението, което американският лидер демонстрира към Зеленски.

Тръмп вчера заяви, че е разочарован от твърдата позиция на Зеленски, че Украйна ще трябва да подложи на национален референдум всяко мирно споразумение, което предвижда признаване на руския контрол върху окупираните украински територии. "Той има разрешение да воюва и да убива всички, но му е необходимо разрешение за размяна на земи. Защото ще има размяна на земи. Знам това от Русия и от разговорите с всички", каза Тръмп, цитиран от "Гардиън".

Европейски дипломати бяха изненадани от това, че САЩ не дават яснота за териториите, които Путин иска от Украйна, както и за условията за прекратяване на огъня, отбелязва "Гардиън". Противоречивите изявления, идващи от САЩ, относно исканията на Русия разтревожиха европейските дипломати и подхраниха опасения, че Тръмп може да направи пагубни отстъпки въз основа на личните си отношения с Путин, пише още британският вестник.

Германският канцлер Фридрих Мерц вчера покани Тръмп да се присъедини към насрочените за сряда извънредни виртуални консултации между лидерите на ЕС и Зеленски.

Европа все повече настоява американският президент да съгласува с нея определени "червени линии" преди срещата си с Путин в Аляска. Засега не е ясно дали Тръмп е приел поканата за консултациите, отбелязва "Гардиън".

"Какво могат да постигнат Мерц и другите европейци в този момент", пита се германското сп. "Шпигел".

"Разговорът с Тръмп не е бил особено приятен, става ясно от вчерашните изявления от Берлин. Всъщност канцлерът е искал да убеди американския президент да покани още един гост в Аляска. Спешното желание на Мерц е било на масата да седне и украинският президент Володимир Зеленски. Тръмп обаче очевидно вижда нещата по друг начин. Той иска в петък да се срещне с Путин насаме", пише "Шпигел".

Безпокойството на канцлера се споделя и в Париж, Лондон и в Брюксел, и то напълно основателно, смята германското списание.

В различни свои интервюта в последните няколко дни специалният пратеник на Белия дом Стив Уитокоф затвърди впечатлението на европейците, че той и Тръмп биха направили почти всичко, за да постигнат по някакъв начин бързо споразумение с Путин за Украйна. Уиткоф говори за териториални отстъпки, в някои случаи дори за изтегляне на Украйна от Донбас. В противен случай, аргументира се Уиткоф, с Путин изобщо не може да се говори за спиране на огъня, обобщава "Шпигел".

Това е един ужасяващ сценарий за европейците, коментира изданието. Европейските дипломати казват, че на Путин в никакъв случай не трябва да се правят предварителни отстъпки, защото по този начин мирът на европейския континент ще се окаже заложен на карта, заключава "Шпигел".

Официални представители на Белия дом намекнаха, че са отворени за среща между Тръмп, Путин и Зеленски, пише американският в. "Вашингтон пост". Вицепрезидентът Джей Ди Ванс в неделя заяви в ефира на "Фокс нюз", че Тръмп трябва да събере президентите на Русия и Украйна, за да сключат мирно споразумение. Ванс не посочи нито час, нито дата, но все пак заяви, че Белият дом "се опитва да разбере кога тези трима лидери биха могли да седнат и да обсъдят прекратяването на конфликта".

Ванс подчерта, че не смята, че би било "продуктивно" Путин да се срещне със Зеленски преди срещата с Тръмп. По думите на Ванс американският президент "трябва да принуди" лидерите на Русия и Украйна "да седнат, за да изгладят различията си". "Пътят към мира е да имаш решителен лидер, който да накара (воюващите страни) да се съберат и да преговарят", обясни Ванс, цитиран от "Вашингтон пост".

Срещата в петък е първата от 2007 г. покана за посещение на Путин в САЩ, което не е свързано със заседанията на ООН, отбелязва американското издание. Западни анализатори поставиха въпроси около символиката на срещата на върха в Аляска, която е била част от Руската империя до закупуването на територията от САЩ през 1867 г.

Срещата се разглежда като победа за Путин, който ще пътува до САЩ, въпреки че не се съгласи с исканията на Тръмп за прекратяване на огъня, заключава "Вашингтон пост".