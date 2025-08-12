Спадът в заетостта във Великобритания се забавя, но безработицата остава на четиригодишен връх

Заетостта във Великобритания е намаляла по-слабо от очакваното през юли, показват данни на Националната статистическа служба (Office for National Statistics – ONS), цитирани от Ройтерс, а тя от БТА.

Броят на наетите по трудов договор е спаднал с 8 000 души – най-малкият спад от януари насам, когато беше отчетено увеличение. Очакванията на анкетирани от Блумбърг икономисти бяха за понижение от 20 000. От октомври насам заетостта е намаляла с общо 165 000 души, след като министърът на финансите Рейчъл Рийвс повиши данъците върху работната заплата и увеличи значително минималната работна заплата. И двете мерки влязоха в сила през април.

По-високите разходи за работодателите съвпадат с период на слаб икономически растеж, като най-засегнати са трудоемки сектори като търговията на дребно и хотелиерството. Бизнесът вече се подготвя за възможни нови данъчни увеличения в новия проектобюджет, както и за ефекта от ново трудово законодателство и поредно увеличение на минималната заплата догодина.

Равнището на безработица във Великобритания се запазва на 4,7 на сто за трите месеца до юни – най-високото от юни 2021 г. Средният ръст на заплатите в частния сектор, без бонусите, се е понижил леко до 4,8 на сто спрямо 4,9 на сто в предходния период.

Свободните работни места са намалели с 44 000 за трите месеца до юли, достигайки 718 000 – най-ниското равнище от април 2021 г.

"Последните данни сочат продължаващо охлаждане на пазара на труда. Броят на наетите по трудов договор е намалял в 10 от последните 12 месеца, като тези спадове са концентрирани в хотелиерството и търговията на дребно. Свободните работни места също продължават да намаляват, движени от по-малко възможности именно в тези отрасли", коментира директорът на отдел "Икономическа статистика" в Националната статистическа служба Лиз Макюън.