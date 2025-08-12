Трима ранени и хиляди евакуирани в Испания поради горски пожари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души в Испания са ранени, а хиляди са евакуирани от домовете си заради активни пожари в шест автономни области: Андалусия, Кастилия и Леон, Кастилия - Ла Манча, Естремадура, Галисия и Мадрид, съобщава испанската информационна агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Към полунощ в понеделник актуалната информация за горските пожари в страната е следната:

Мадрид

Мъж е получил 98% изгаряния в пожар, избухнал в понеделник следобед в град Трес Кантос, автономна област Мадрид.

83-годишен мъж също е бил хоспитализиран със симптоми на болка в гърдите.

Пожарът е наложил евакуацията на два жилищни района в близост до огнището. В гасенето са се включили Военната аварийна служба, 23 екипа от противопожарната служба на автономната област Мадрид и още 11 от градския съвет на Мадрид.

Андалусия

Над 2000 души са евакуирани от туристическия комплекс, жилищни райони и домове в близост до два плажа в град Тарифа, провинция Кадис.

Единственият пострадал до момента е служител на Гражданската гвардия, който е бил блъснат от автомобил, докато е оказвал помощ при контрола на трафика по време на евакуацията.

Според регионалното правителство на Андалусия пориви на вятъра със скорост до 50 км/ч са причината за бързото разпространение на пламъците от планинския район към крайбрежието.

Галисия

Регионалното правителство в Галисия обяви втора степен на извънредно положение заради пожар, който засяга община Чандреха де Кейха, провинция Оренсе, като превантивна мярка заради близостта на огъня до няколко населени места.

Пожарът, започнал в петък, вече е изпепелил над 3000 хектара и се разпространява неконтролируемо през централния масив на Оренсе — район, достъпен на много места единствено по въздух.

Това е най-големият пожар в Галисия от началото на лятото.

Самора

Осем населени места в провинция Самора са евакуирани заради два горски пожара, класифицирани с максимална степен на опасност.

Огънят вече е унищожил хиляди хектари и няколко сгради. Евакуираните жители са преместени в близки градове и села.

Кастилия - Ла Манча и Естремадура

В провинция Толедо, град Навалморалехо е засегнат от пожар. Поискано е мобилизирането на екипите за управление на извънредни ситуации. Пожарът засяга и части от съседната автономна област Естремадура.

Властите препоръчват евакуация на жителите в следните общини: Ла Естрела, Толедо, както и Виляр дел Педросо, провинция Касерес, поради възможна опасност, свързана с промени в посоката на вятъра.