Още 13 общински служители са задържани във връзка с разследване срещу Екрем Имамоглу

Още 13 общински служители са задържани в рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община, при което на 19 март бяха арестувани кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и редица други високопоставени представители на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

По информация на турските власти задържаните са свързани с арестувания през май директор на медийния отдел на Истанбулската голяма община Танер Четин, като към момента продължава издирването на един от заподозрените.

След първоначалните арести през март, турските власти проведоха няколко операции по задържането на служители на Истанбулската голяма община и лица, свързани с тях, в резултат на което към момента 97 души се намират в ареста, а на над 200 са наложени различни мерки за неотклонение, информира сайтът Хаберлер.

Екрем Имамоглу, който е смятан за най-сериозния опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.