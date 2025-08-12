Четири мащабни горски пожара избухнаха в Гърция, обявена е евакуация (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири големи горски пожара избухнаха в Гърция днес, два от тях през нощта.

Единият пожар изгори ниска растителност близо до Фараклата, Кефалония. Друг е в горска местност при Палиампела, Воница, третият е в Койлиоменос, Закинтос, а четвъртият - в Дафнос, Фокида, пише в. Proto Thema.

Вече са издадени заповеди за евакуация за три села в Кефалония, докато жителите на Воница са получили предупреждения от службата за спешна помощ да бъдат в готовност. В готовност са 11 противопожарни самолета и хеликоптера - един в Кефалония, седем във Воница и два самолета плюс един хеликоптер в Закинтос.

В Кефалония 27 пожарникари, един наземен екип и 10 превозни средства са изпратени във Фараклата. Въпреки че домовете в момента не са изложени на риск, няколко района са без електричество. Сигналът на 112 предупреждава:

"Горски пожар в района на Лагада Аргостоли, Кефалония. Ако сте във Фараклата, Дилината или Давгата, евакуирайте се към Миртос. Следвайте инструкциите на властите."

Общинските цистерни с вода също помагат в гасенето на пожара.

В Дафнос се борят с горския пожар с 30 пожарникари, един наземен екип и осем превозни средства, като два самолета и един хеликоптер осигуряват въздушна подкрепа.

В ранните часове на вторник в горската местност Палиампела, Воница избухна горски пожар. Около 7 часа сутринта на жителите на село Варко беше наредено да се евакуират към Палиампела. Скоро след това беше подаден друг сигнал до жителите на самата Воница.

В момента в района работят 21 пожарникари, един наземен екип от 5-ти Специализиран отряд за реагиране при бедствия (EMODE) и седем превозни средства. Пожарите Снимка: "24 часа"

В Закинтос пламъци избухнаха малко след 7 часа сутринта в Койлиоменос, гориста местност. Двадесет пожарникари с девет превозни средства се борят с пожара, който се движи към село Агалас. Засега няма непосредствена опасност за домовете.