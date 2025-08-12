В Турция задържаха 17 души за вземане на подкуп и участие в организирана група

Антикорупционна операция в Голямата община на Анталия, Южна Турция, доведе до задържането на 17 души за вземане на подкуп и участие в организирана престъпна група, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА. Арестите са извършени заради манипулиране на търгове срещу подкупи. Според разследващите става дума за 195 млн. турски лири ( около 4,1 млн. евро).

Прокуратурата в Анталия е извършила изземане и претърсване в домовете на заподозрените. Златарски магазин и обменно бюро са били използвани за изпирането на парите. С такава цел са били закупени и луксозни коли.

През юли разследването в общината в Анталия доведе и до ареста и отстраняването от поста на кмета на общината Мухитин Бьоджек. Той е от основната опозиционна Народнорепубликанска партия, която продължава да твърди, че арестите са политически мотивирани.