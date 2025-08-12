Тръмп похвали премиерите на Армения и Азербайджан като "велики лидери"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали арменския премиер Никол Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев, определяйки ги като „велики лидери" след подписването на Вашингтонските споразумения на 8 август, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

Тръмп описа арменския и азербайджанския лидер като свои „добри приятели".

„За мен беше голяма чест да бъда с министър-председателя на Армения Никол Пашинян и президента на Азербайджан Илхам Алиев, докато подписвахме мирен договор след десетилетия на война и смърт. Това са двама прекрасни мъже и велики лидери. Сега те са мои добри приятели", написа днес Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл"

Публикацията беше придружена със снимка на Доналд Тръмп с двамата лидери в Белия дом.