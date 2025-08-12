КМГ: Тарифната комисия на Държавния съвет регулира мярката за налагането на допълнителни мита върху вноса на американски продукти

За реализирането на консенсуса, постигнат от китайско-американските икономическо-търговски преговори, съгласно Закона за митниците на КНР и основните принципи, залегнали в международното право, тарифната комисия на Държавния съвет обяви, че от 12 август 2025 г. регулира мерките за налагане на допълнителни мита върху вноса на американски продукти. В резултат на това в срок от 90 дни ще се прекрати налагането на допълнителни 24% мита върху вноса на американски продукти, но се запазва 10-процентовата тарифа, пише КМГ.

Прекратяването на налагането на допълнителни мита от САЩ и Китай е мярка за реализиране на консенсуса, постигнат от държавните глави на двете страни в техния разговор на 5 юни, което е от полза за реализиране на целта за развитие на двете държави, както и за развитието и стабилността на световната икономика.