Опозицията в Израел призова за стачка в подкрепа на заложниците в Газа

Израелски войник Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид призова днес за стачка в подкрепа на израелските заложници в Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Планира се стачката да бъде в неделя. С призива си Лапид се присъедини към семействата на заложниците, които също настояват за стачка.

"Да излезем на стачка в неделя", заяви Лапид в социалната мрежа "Екс", като уточни, че се обръща и към поддръжниците на правителството на премиера Бенямин Нетаняху.

"Не става дума за караница или за политика. Да го направим от солидарност" със заложниците от 7 октомври, призова опозиционният лидер. "Семействата им го искат и (. . .) това е достатъчна причина", изтъкна той.

След 22 месеца война в ивицата Газа премиерът Нетаняху е подложен на сериозен вътрешен и международен натиск, за да бъде постигната сделка за спирането на огъня в палестинския анклав и освобождаването на заложниците, отбелязва АФП.

