ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 45-годишен турчин с 10 кг "чай за пушен...

Времето София 34° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21090801 www.24chasa.bg

КМГ: Китайският посланик в САЩ: Трябва заедно да изсвирим симфонията на правилното общуване между големи държави

КМГ

1424
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 10 август китайският посланик в Съединените щати Сие Фън заяви по време на пиано концерта „Класически кръг на лауреатите" във Вашингтон, че двете страни трябва с взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество да изсвирят заедно симфонията на правилното общуване в духа на нашето време, пише КМГ. 

В същия ден Сие Фън беше поканен да бъде почетен председател на тазгодишното издание на „Класически кръг на лауреатите" и произнесе приветствена реч. Той заяви, че пред лицето на сложната и променлива международна ситуация, страните по света се нуждаят от единство и сътрудничество повече от всякога. Като двете най-големи икономики в света и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и САЩ трябва с чувство за отговорност към историята, народите и света заедно да се ангажират с опазването на мира и с насърчаването на приятелството и единството. „Мирното съвместно съществуване между Китай и САЩ е нещо естествено, равнопоставеното уважение е предпоставка за общуване, а диалогът и сътрудничеството са единственото правилно решение", каза китайският посланик.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)