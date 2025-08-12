КМГ: Китайският посланик в САЩ: Трябва заедно да изсвирим симфонията на правилното общуване между големи държави

На 10 август китайският посланик в Съединените щати Сие Фън заяви по време на пиано концерта „Класически кръг на лауреатите" във Вашингтон, че двете страни трябва с взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество да изсвирят заедно симфонията на правилното общуване в духа на нашето време, пише КМГ.

В същия ден Сие Фън беше поканен да бъде почетен председател на тазгодишното издание на „Класически кръг на лауреатите" и произнесе приветствена реч. Той заяви, че пред лицето на сложната и променлива международна ситуация, страните по света се нуждаят от единство и сътрудничество повече от всякога. Като двете най-големи икономики в света и постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и САЩ трябва с чувство за отговорност към историята, народите и света заедно да се ангажират с опазването на мира и с насърчаването на приятелството и единството. „Мирното съвместно съществуване между Китай и САЩ е нещо естествено, равнопоставеното уважение е предпоставка за общуване, а диалогът и сътрудничеството са единственото правилно решение", каза китайският посланик.