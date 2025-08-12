КМГ: Галин Димов: Надявам се, че ще покажем добрите си умения в кикбокса по време на Световните игри в Чънду и изказвам благодарност на нашите китайски домакини!

Галин Димов е председател на Българската конфедерация по кикбокс и Мауй Тай от 2019 г. Той е ръководител на българската делегация за Световните игри за 2025 г. в Китай, които ще се проведат от 11 до 15 август т.г. в град Чънду, провинция Съчуан. Българските участници в Световните игри са едни от най-елитните български кикбоксьори, спечелили редица европейски и световни първенства и получили признание и известност в цял свят. Тримата български състезатели са Алексндра Георгиева, Борислав Радулов и Димитъэр Стоянов.

„Тези Световни игри са буквално екивалент на Олимпийските игри, които се провеждат през четири години, и през настоящата година Китай е домакин, и ние изказваме нашите благодарности на домакините ни" – с тези думи започва блиц-интервюто за КМГ с Галин Георгиев, часове преди отпътуването на българската спортна делегация за КНР.

В. Г-н Димов, през настоящата година се провежда 12-ото издание на Световните игри, като в състезанията по кикбокс са включени два стила – пойнт файтинг и К1. Разкажете ни, моля, повече за българските участници?

О. България ще участва с трима състезатели, като мога с гордост да кажа, че те са едни от най-елитните ни спортисти. Постиженията на Александра Георгиева, която участва в стила пойнт файтинг, например, датират още от нейните участия в състезания при девойките и в момента тя ще се състезава в категорията до 60 кг. Пет пъти е била вице-световен шампион, над 20 пъти – републикански шампион три пъти европейски шампион и още толкова вице-европейски шампион. Тя има 27 европейски и 16 световни купи и е определена като най-добър състезател при девойките на татами стилове за 2021 г. Другите двама състезатели също имат много постижения. Борислав Радулов е световен шампион за 2019 г., европейски шампион за 2022, вице.световен за 2021 г, и вицеевропейски за 2024 и има 115 първи местга от световни и европейски турнири. Той ще се състезава също в стил пойнт файтинг, , кат. 63 кг,

Димитър Стоянов е шампион в най-тежкия и най-атратктвен стил на ринг К.1, като 23 пъти е бил държавен шампион и е носител многократно на европейски и балкански купи в много международни първенства.

В. Според Вас, като ръководител на българската Конфедерация, кои отбори бихте определили за най-големите конкуренти на българските състезатели?

О. Винаги, откакто нашата федерация съществува, и откакто спортът кикбокс се популяризира, най- сериозни конкуренти и едни от най-добрите са унгарците, гърците и шотландците. В тези страни има много сериозни школи по кикбокс. След това в ринговите дисциплини много често се конкурираме с Германия и Украйна, а в последните години – спортисти от Молдова започнаха да набират доста сериозни сили. Поляците също така винаги идват на състезанията и участват с големи отбори. В състезанията с тези страни, нашите представители винаги са стигали до финали и полуфинали.

В. Какво бихте казали за китайските състезатели по кикбокс? Какво е мнението Ви?

О. Китайците са наши домакини на тези Световни игри, но що се отнася до нашия спорт, нямам много впечатления от техните възможности. Но знам, че в тези игри, сега, в Чънду, китайската страна ще участва с много сериозен отбор. И съм сигурен, че ще видим нещо уникално, нещо, което досега не сме виждали – китайските състезатели ще покажат игра в други стилове, ще видим други видове бойни спортове, които вече са навлезли в нашия вид спорт. Сигурен съм, че китайските състезатели ще покажат изключително високи умения. Смятам, че ще станем свидетели на нещо неизвестно до настоящия момент, тъй като за пръв път ще се срещнем с тях.

Направи ми впечатление и политиката на Световната федерация по кикбокс - а именно факта, че ние, от този вид спорт, буквално „превзехме" за първи път Тайланд, като там играят предимно на Мауй Тай, а сега вече имаме и участие на състезания и в Китай, където има вече организация, официално призната от правителството на страната и имат свой отбор в Световните игри.

В. Един въпрос, извън Световните игри – през м.май в китайския град Ханджоу се проведе първия в света кикбокс-турнир между хуманоидни роботи. Това събитие беше организирано от Китайската медийна група. Имате ли впечатления и какво е мнението Ви за такъв вид събития?

О. Не съм го гледал лично, но според мен такъв вид събития показват доколко силно вече изкуствения интелект и роботиката навлизат във всички сфери на живота, включително и в спорта, пише КМГ.

В. Кикбоксът и Мауй Тай са изключително уникални спортове и се наблюдават с интерес в цял свят , но все още нямат толкова голяма популярност дори и в България. Защо това е така?

О. Искам да кажа, че в България имаме вече спортни училища в шест български града, като вече имаме и паралелки, изучаващи този спорт във всички спортни училища. Вече имаме и специална паралелка по дисциплината кикбокс и към Националната спортна академия. Така че, този спорт не е много разпространен, но този факт съвсем скоро ще бъде напълно променен! Пожелавам успех на всички състезатели в Световните игри в Китай, и изказвам отново благодарност на нашите китайски домакини!