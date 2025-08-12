Общината в Дортмунд дава на съд партия заради предизборни плакати с герба на града

Западният германски град Дортмунд дава на съд местната партийна организация на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) заради спор, свързан с предизборни плакати с герба на града, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорителят на местните власти днес каза, че ще бъде подадена молба за временно съдебно разпореждане в окръжния съд в Дортмунд.

Местната организация на антимигрантската партия по-рано заяви, че няма да се съобрази с искането на градските власти за премахване на герба от плакатите си преди местните избори в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, които ще се произведат след месец.

Говорителят добави, че трябва да бъде забранено на АзГ да използва или публикува хилядагодишния герб на предизборни реклами, плакати, онлайн или в социални мрежи "без писмено разрешение".

Вече отпечатаните плакати трябва да бъдат премахнати или гербът да бъде "постоянно и напълно заличен", добави той.

АзГ твърди, че градските власти в миналото са позволявали на други партии да използват модифицирана форма на герба – например, Християндемократическия съюз и "Свободни избиратели" по време на предизборната кампания за местния вот през 2014 г. Крайнодясната партия заяви, че всички политически формации трябва да бъдат третирани по еднакъв начин и заяви, че делото ще представлява намеса в предизборната кампания.

АзГ освен това посочи, че от години използва в свои публикации герба на града, без срещу това досега да са подавани жалби.