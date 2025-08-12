ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия откри връзката между квантовата физика и собс...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21090825 www.24chasa.bg

КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва златния Буда в планината Циенлин (Видео)

КАДЪР: Фейсбук/КМГ Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим красивата планина Циенлин, която се намира на около 30 км. от центъра на Пекин. Планината е център на будизма от хилядолетие, а на нейния връх, който се извисява на 699 метра, е направен внушителен седящ златен Буда.

В тази планина има и множество пещери, които са построени от монасите по време на династиите Суи и Тан. Най-голямата и най-дълбока пещера тук е Гуанин. Тя е свързана с даоистки и будистки божества, а пред нея е функционирал стар храм с красива шестметрова пагода. Местните наричат тази пещера бездънната яма, пише КМГ. 

Днес туристите, които посещават района, могат да се запозная с произведения на древните китайски учени, които са посетили планината и са оставили свои собствени живописни и калиграфски произведения в скалите.

В планината Циенлин се намира и 1400-годишния храм Дзиетай, който е построен по времето на династия Суи. Дзиетай е смятан за първия храм на Китай и е част от четирите храма на трите дисциплини. Тук растат и едни от най-невероятните борове в Китай.

Планината е дом на 273 вида растения и 54 вида диви животни. Това е едно невероятно място, което всеки любител на красотата ще оцени по достойнство при своето посещение.

КАДЪР: Фейсбук/КМГ
Публикувахте от Радио Китай в Понеделник, 11 август 2025 г.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

