59 % от германците не са доволни от управлението на канцлера Фридрих Мерц

Фридрих Мерц.

Проучване на инстутита ИНСА сочи, че след първите 100 дни от мандата му рейтингът на одобрение на германския канцлер Фридрих Мерц е по-нисък от този на предшественика му Олаф Шолц- 59 на сто не го одобряват. Не по-добро е положението на партиите от управляващата коалиция, отбелязва ДПА, като се позова на най-новото изследване на общественото мнение в Германия, предаде БТА.

Федералният канцлер Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС) и неговата коалиция, включваща още сестринската партия на християндемократите от Бавария, Християнсоциалния съюз (ХСС), и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), не получават одобрението на мнозинството от германците. Според проучването, изготвено по поръчка на неделното издание на вестник „Билд" недоволните от работата на канцлера са 59% при едва 30% на обратното мнение. Останалите не могат да преценят.

Според данните от проучването, по този показател Мерц се представя по-зле от предшественика си Шолц от ГСДП. При социалдемократа, 100 дни след встъпването му в длъжност през март 2022 г., доволните бяха 43%, а недоволните – 41 процента.

По отношение на цялостната работа на правителството на консервативния блок ХДС/ХСС и ГСДП също преобладават негативните оценки – 60% не одобряват действията на кабинета, а положително за нея се изказват едва 27%. При съпоставката с правителството на Шолц, така наречената Светофарна коалиция на ГСДП, Зелените и Свободната демократическа партия (СвДП), 28% от запитаните смятат, че кабинетът „Шолц" се справя по-добре, а 24% - че се справя по-зле. Най-голяма е групата на тези, които не виждат особена промяна (38%).

Фридрих Мерц.

