Русия и Беларус със съвместни военни учения тази седмица

Боен самолет.

Руските и беларуските въоръжени сили се подготвят да проведат съвместни стратегически военни учения през периода 12-16 септември, съобщи днес Министерството на отбраната на Беларус, цитирано от Ройтерс.

Според БТА, целта на ученията е да се отработят възможностите на Русия и Беларус за "гарантиране на военната сигурност на Съюзната държава и готовността им да отразят възможна агресия", каза генерал-майор Валерий Ревенко, цитиран от министерството.

Съюзната държава Русия - Беларус е алианс без вътрешни граници между двете съседни държави, посочва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди по-рано тази година, без да дава подробности и да привежда доказателства, че Русия "подготвя нещо" в Беларус това лято под прикритието на рутинни военни учения.

В интервю за сп. "Тайм" беларуският президент Александър Лукашенко каза миналата седмица, че е решил да премести мястото на провеждане на съвместните военни учения далеч от западните граници на Беларус с европейските държави, поради опасенията за сигурността, изразени от Полша и балтийските държави.

