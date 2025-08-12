На севернокорейските работници в Русия се казва, че външният свят е враг

Севернокорейски работници са изпращани да работят при "ужасни" условия на труд в Русия. За да им попречат да избягат севернокорейските власти затягат контрола си върху тях.

Един от избягалите работници е разказал пред Би Би Си, че когато кацнал в Далечния изток на Русия, е бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му е наредил да не говори с никого и да не гледа нищо. "Външният свят е наш враг", е казал агентът. Мъжът бил изпратен веднага на работа по строеж на високи жилищни сгради по над 18 часа дневно.

Британската медия е интервюирала шест севернокорейски работници, които са избягали от Русия от началото на войната, заедно с правителствени служители, изследователи и тези, които помагат за спасяването на работниците. Те подробно са описали как мъжете работят при "ужасни" условия на труд.

Всичките шестима работници са описали по един и същи начин мъчителните работни дни – събуждане в 6 сутринта и принуда да работят на строежите до 2 часа сутринта на следващата сутрин, само с два почивни дни в годината, пише БНР.

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят при изключително тежки условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна.

Москва неведнъж е търсила подкрепа от Пхенян във войната, включително чрез доставки на севернокорейски ракети, артилерийски боеприпаси и дори войници. Сега, когато значителна част от руските мъже са загинали, воюват или са напуснали страната, южнокорейското разузнаване съобщава пред Би Би Си, че Русия все повече разчита на Северна Корея за работници.