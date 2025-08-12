ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21091003 www.24chasa.bg

На севернокорейските работници в Русия се казва, че външният свят е враг

2468
Хиляди севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия СНИМКА: Рixabay

Севернокорейски работници са изпращани да работят при "ужасни" условия на труд в Русия. За да им попречат да избягат севернокорейските власти затягат контрола си върху тях.

Един от избягалите работници е разказал пред Би Би Си, че когато кацнал в Далечния изток на Русия, е бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му е наредил да не говори с никого и да не гледа нищо. "Външният свят е наш враг", е казал агентът. Мъжът бил изпратен веднага на работа по строеж на високи жилищни сгради по над 18 часа дневно.

Британската медия е интервюирала шест севернокорейски работници, които са избягали от Русия от началото на войната, заедно с правителствени служители, изследователи и тези, които помагат за спасяването на работниците. Те подробно са описали как мъжете работят при "ужасни" условия на труд.

Всичките шестима работници са описали по един и същи начин мъчителните работни дни – събуждане в 6 сутринта и принуда да работят на строежите до 2 часа сутринта на следващата сутрин, само с два почивни дни в годината, пише БНР.

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят при изключително тежки условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна.

Москва неведнъж е търсила подкрепа от Пхенян във войната, включително чрез доставки на севернокорейски ракети, артилерийски боеприпаси и дори войници. Сега, когато значителна част от руските мъже са загинали, воюват или са напуснали страната, южнокорейското разузнаване съобщава пред Би Би Си, че Русия все повече разчита на Северна Корея за работници.

Хиляди севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия СНИМКА: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)