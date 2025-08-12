Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Индонезия

Земетресение с магнитуд 6,3 удари източния индонезийски регион Папуа. Това съобщи Геоложката служба на САЩ (US Geological Survey), като мониторингова служба уточни, че няма опасност от цунами.
Епицентърът на труса, който е станал около 17:24 ч. местно време, се е намирал на приблизително 193 километра северозападно от град Абепура в Папуа, посочиха от USGS.
Центърът за предупреждение за цунами в Тихия океан заяви, че няма заплаха от цунами, пише "Дейли мейл".
Няма данни за жертви или щети.
Първоначално USGS е отчела магнитуд 6,5, но по-късно е коригирала данните надолу.
Огромната островна държава преживява чести земетресения заради разположението си на Тихоокеанския „Огнен пръстен" - дъга на интензивна сеизмична активност, където тектоничните плочи се сблъскват, простираща се от Япония през Югоизточна Азия и чак до Тихоокеанския басейн.
През януари 2021 г. земетресение с магнитуд 6,2 разтърси Сулавеси, като уби над 100 души и остави хиляди без дом.
През 2018 г. трус с магнитуд 7,5 и последвало цунами в град Палу на остров Сулавеси отне живота на повече от 2 200 души.
А през 2004 г. земетресение с магнитуд 9,1 удари провинция Ачех, предизвика цунами и уби над 170 000 души в Индонезия.