Папа Лъв XIV постанови повече права за работещите родители във Ватикана

Папа Лъв XIV одобри нови разпоредби, които значително разширяват правата и социалната защита на служителите в Държавата Ватикан, особено на родителите. Това става ясно от новия документ Rescriptum, подписан от префекта на Секретариата по икономика, Максимино Кабалеро Ледо, и публикуван от сайта „Ватикан нюз".

Според документа бащите, работещи във Ватикана, вече имат право на 5 работни дни платен отпуск по повод раждането или осиновяването на дете. Отпускът може да бъде използван както последователно, така и разделен по цели дни, в рамките на 30 дни от раждането. За този период служителят получава пълно възнаграждение, като дните се зачитат за трудов стаж.

Тази промяна идва само 3 г. след последната модификация в нормата, одобрена от покойния папа Франциск, която предвиждаше 3 дни платен отпуск.

Още по-значимо е новото право за родителите на деца с призната тежка степен на увреждане – те ще получават 3 дни платен отпуск месечно, които могат да бъдат използвани и последователно. Това право важи при условие, че детето не е настанено за пълен престой в специализирана институция. Важно уточнение е, че по време на този отпуск служителите нямат право да упражняват друга трудова дейност, освен ако не получат специално разрешение, което може да бъде отменено.

Установяването на увреждане и неговата тежест ще се извършва от медицинска комисия, базирайки се на оценъчни таблици, изготвени от Дирекцията по здравеопазване и хигиена към Губернаторството на Ватикана. Решението на тази комисия се счита за окончателно и не подлежи на обжалване.

Новият Rescriptum също така изяснява условията за получаване на семейни добавки. Те се отпускат на домакинства с признати за инвалиди или тежко увредени членове, включително и на пенсионери (независимо дали са директни, индиректни или с наследствени пенсии), признати за трайно неработоспособни от медицинската комисия. Добавките обхващат и деца над 18 г., ако са учащи – за средно образование до навършване на 20 г. и за висше образование или еквивалентни програми, признати от Светия престол – за цялата продължителност на обучението. С тази инициатива Папа Лъв XIV продължава политиката на социална подкрепа за работещите във Ватикана, като поставя специален акцент върху родителите и уязвимите семейства.