ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21091290 www.24chasa.bg

Орбан няма да подкрепи декларация на ЕС преди срещата между Путин иТръмп

1000
Виктор Орбан Снимка: Снимка: Архив

„Дайте шанс на мира!", заяви днес премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в социалната мрежа „Фейсбук", в която обяснява причините за решението си да не подкрепи декларацията на Европейския съвет преди предстоящата среща на върха в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Само четири дни преди историческата среща между Тръмп и Путин... Европейският съвет се опита да приеме декларация от името на всички държавни и правителствени ръководители на ЕС. Преди европейският либерален мейнстрийм отново да започне да скандира „марионетка на Путин", бих искал да обясня защо не мога да подкрепя този документ от името на Унгария", написа Орбан.

Той подчерта, че декларацията „се опитва да постави условия за среща, на която лидерите на ЕС дори не са поканени".

„Достатъчно тъжно е, че ЕС е бил изключен. Единственото по-лошо нещо би било да даваме наставления от резервната скамейка", допълни унгарският премиер.

По думите му единственото разумно действие от страна на европейските лидери би било да се организира среща между ЕС и Русия, по подобие на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия.

„Дайте шанс на мира!", завършва Орбан.

Виктор Орбан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)