Бивш морски пехотинец от САЩ с нови обвинения от руската прокуратура

Руската прокуратура предяви нови обвинения срещу американския гражданин и бивш морски пехотинец Робърт Гилман, който излежава осемгодишна присъда за нападение срещу служители на реда и служител в затвора, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Ккато цитира БТА, 30-годишният Гилман бе арестуван през 2022 година за атака срещу руски полицай. Присъдата му бе удължавана няколко пъти, след като бе осъден и за атаки срещу служители в затвора.

Американецът заяви пред съда, че е бил принуден да прибегне до насилие, защото му е била причинена болка в областта на слабините и защото са били отправени обиди към баща му.

Новите обвинения, повдигнати срещу него в съд във Воронеж в края на миналия месец, също са свързани с нападение срещу служители в затвора.

Руският в. "Комерсант" съобщи, че защитата на Гилман е поискала той да получи по-благосклонна присъда, като се е позовала на факта, че той има неуточнени ментални проблеми.

Следващото заседание по делото му е насрочено за 25 август.