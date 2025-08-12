Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: Отпих две глътки, не помня нищо друго

Британски турист е бил упоен и ограбен от три жени. Той твърди, че „отпил една, две глътки, след което не помни нищо".

Кадри от инцидента показват как мъжът пада в безсъзнание на известния плаж Ипанема в Рио де Жанейро, след като бил измамен заедно с приятел, съобщава британският вестник „Сън", цитирани от бТВ.

След шокиращото преживяване, 21-годишният студент по инженерство, който е в Бразилия за първи път, заявил: „Може би един ден ще се върна, но засега мисля, че ми е достатъчно от тази страна.“

„Отпих две глътки и не помня нищо друго. Опитах се да се боря с наркотика. Докато стигна до плажа, бях напълно в безсъзнание“, добави той. Той обясни още, че полицаите все още разследват измамата, която става все по-често срещана в Бразилия сред секс работниците и ескорт услугите.

Престъпници, които се представят за дружелюбни местни жители, често използват рохипнол или други упойващи вещества, за да приспят туристи и да ги ограбят.

Трима заподозрени вече са арестувани и идентифицирани като Аманда Коуто Делока (23 г.), Маяра Кетелин Америко да Силва (26 г.) и Райане Кампос де Оливейра (27 г.).

Другият британец разкри, че точно преди да загуби съзнание, е хвърлил телефона си в пясъка, когато е подозирал, че нещо не е наред, за да избегне измамата.

Двамата британски студенти се запознали с младите жени в бар. Те подали на единия младеж коктейл, след което той загубил съзнание. Събудил се едва в болницата и установил, че от банковата му сметка са изчезнали 16 хиляди паунда.