Мъж загина при горски пожар до Мадрид

Горски пожар

Мъж почина в резултат от изгарянията, получени по време на горския пожар, който бушува близо до Мадрид, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Това е първата жертва на пожарите в страната, принудили хиляди хора да се евакуират.

"Силно съжалявам за смъртта на мъжа, който беше тежко ранен в горския пожар в Трес Кантос" – град на 25 км от Мадрид, написа в социалната мрежа "Екс" Исабел Диас Аюсо, председателка на автономната област Мадрид.

Загиналият е бил с изгаряния по почти цялото тяло, пише БТА.

"Само за 40 минути огънят се разпространи на шест километра", каза снощи на пресконференция Карлос Новильо – съветник по околната среда в Мадрид.

Тази сутрин местните власти в испанската столица написаха в "Екс", че борбата срещу пожара се е "развила благоприятно през нощта" и че "огънят е бил овладян".

Но плажовете в Тарифа в Андалусия отново бяха застрашени от пламъци, идващи от горите в близките планини, което принуди местните власти набързо да евакуират хиляди туристи.

Горски пожар

