Високо ниво на тревога заради горещините във Франция

Едно от местата за къпане срещу остров Сен Луи във френската столица

Във Франция бе обявено високо ниво на тревога заради силна гореща с температури над 40 градуса по Целзий, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Националната метеорологична служба "Метео Франс" призова хората в много райони на страната днес да бъдат изключително предпазливи. В 14 департамента бе обявен код червено – най-високата степен за опасно време, а в 64 департамента продължава да бъде в сила оранжев код.

 Болниците са били предупредени да имат готовност през почивните да приемат пациенти, коментира министърът на здравеопазването Катрин Вотрен. Тя добави, че горещините водят и до повишени нива на озон, което влошава качеството на въздуха в градовете.

Властите в град Лион решиха да оставят парковете отворени през нощта, за да може хората да спят на открито, докато траят горещините. Освен това няколко музея обявиха свободен вход, за да може хората да се възползват от климатизираните им зали. В Бордо беше отворен специален център, в който бездомните хора могат да се приютят на хладно. В парижкото метро и на други обществени места са поставени специални материали, с които се насърчават хората да приемат достатъчно течности, за да се предпазят от жегата.

