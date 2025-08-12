ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

Военноморският флот на Белгия наблюдава руски изследователски кораб в техни води

Кораб- снимката е илюстративна Снимка: Архив "24 часа"

Белгийският военноморски флот наблюдава руски изследователски кораб, намиращ се в белгийски води, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА. „Адмирал Владимирски" беше забелязан и край бреговете на Нидерландия преди няколко години. Разследване на нидерландската телевизионна компания KRO-NCRV тогава показа, че руснаците може да са използвали подводни дронове за шпионаж и саботаж.

Военноморските сили на Кралство Белгия са изпратили патрулния кораб „Полукс" да наблюдава „Адмирал Владимирски". Според началника на щаба Кристоф ван Белегем, до момента в белгийските води не са открити шпионски или саботажни дейности от страна на кораба.

Руският кораб продължава плаването си и следователно не е неподвижен над критична инфраструктура в Северно море, като например кабели за пренос на данни, вятърни паркове и газопроводи. Тъй като свободата на корабоплаване се прилага в изключителната икономическа зона, на кораба е разрешено свободно преминаване. Във всеки случай, европейското законодателство предлага малко възможности за по-нататъшна намеса.

