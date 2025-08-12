Южна Корея очаква арест за бившата първа дама, обвинена в корупция

Бившата първа дама на Южна Корея – Ким Кьон-хи, се яви на петчасово съдебно изслушване, като предстои съдията да постанови решение по искането на прокуратурата за издаване на заповед за арестуването на Ким по обвинения в корупция, предаде днес Ройтерс.

Ако бъде задържана, тя ще бъде единствената бивша първа дама на Южна Корея, която е арестувана и ще се присъедини към съпруга си, бившия президент Юн Сук-йол, който е в затвора и изчаква процес след отстраняването му през април заради неуспешния опит да наложи военно положение през декември, пише БТА, цитирайки Ройтерс.

Обвиненията срещу нея са наказуеми с години затвор и варират от измама с акции до подкуп и незаконно упражняване на влияние, в които са замесени бизнесмени, религиозни фигури и политически брокер.

Тя е обвинена в нарушаване на закона във връзка със случка по време на срещата на НАТО през 2022 г., където придружава съпруга си. Тогава тя носи луксозно колие „Ван Клийф" (Van Cleef) на стойност над 60 милиона вона (43 000 долара). Според обвинението, колието не е бил включено в финансовия отчет на двойката, както се изисква от закона.

Ким е обвинена и в получаване на две чанти „Шанел" на обща стойност 20 милиона вона и диамантено колие от религиозна група като подкуп в замяна на благоприятно влияние за нейните бизнес интереси.

Прокуратурата поиска ареста на бившата първа дама, защото съществува риск тя да унищожи доказателства и да възпрепятства разследването, заяви О Джонг-хи, говорител на екипа на специалния прокурор на пресконференция след днешното съдебно изслушване.