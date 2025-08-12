Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поп иконата Мадона се обърна към папа Лъв XIV с призив да посети блокираната ивица Газа заради тежката хуманитарна ситуация, предизвикала възмущението на международната общност, пише ДПА, цитирана от БТА.

„Вие сте единственият от нас, на който не може да му бъде отказан достъп", написа американската певица в социалната платформа Екс.

Според Мадона „има нужда вратите за хуманитарна помощ да бъдат напълно отворени, за да се спасят тези невинни деца. Вече няма време".

Тя самата ще направи дарение за хуманитарни организации, работещи в Газа, издаде плановете си певицата, отбелязвайки 25-ия рожден ден на сина си Роко Ричи.

„Чувствам, че най-добрият дар, който мога да му дам като майка, е да помоля всеки да направи, каквото може, за да помогне за спасяването на невинните деца, които се намират под кръстосан огън в Газа", пише Мадона.

ООН съобщи в края на миналата седмица, че „острото недохранване сред децата в Газа е достигнало най-високото си ниво".