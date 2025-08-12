В Турция задържаха двама мъже, причинили пожар след работа с комбайн

Двама души за задържани от турската полиция в град Болу, Северозападна Турция, след като разследване е установило, че те са причинили пожар, докато са работели с комбайн на полето край градчето Мудурну, съобщи в. „Биргюн". Това предаде БТА.

Турските власти са разследвали, че пожарът е тръгнал от искра, хвръкнала от комбайна, с който двамата мъже работели на полето вчера на обяд.Благодарение на намесата на няколко хеликоптера и голям брой пожарникари и доброволци огънят бе изгасен.

Пожарът край град Айваджък в Западна Турция е напълно изгасен, а този край град Чанаккале е под контрол, като продължават дейностите по пълното му потушаване, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, цитиран от ТРТ Хабер.