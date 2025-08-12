Въвеждат изучаване на ИИ в училищата в Казахстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост на Казахстан обяви, че е започнало инициатива за въвеждане на изучаване на Изкуствен интелект (ИИ) в училищните програми съвместно с Масачузетския технологичен институт, съобщава казахстанската новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Проектът ще се реализира на два етапа, съобщава министърът на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост Жаслан Мадиев.

Първият етап включва запознаване с ИИ чрез уроци по дигитална грамотност за ученици от 1 до 4 клас. Съдържанието на „Ден на изкуствения интелект" е със свободен достъп и предлага 30-60-минутни интерактивни уроци с ресурси за учителите и учебни помагала за учениците. То ще бъде достъпно на казахстански и руски език, каза Мадиев.

На втория етап програмата ще се разшири за ученици от 1 до 12 клас, като по този начин ще насърчи познанията в областта на ИИ.

В тази връзка министерството на цифровото развитие, иновациите и космическата промишленост призова министерството на образованието да направи "Деня на ИИ" задължителен предмет.