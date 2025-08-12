Полицията в Иран е задържала 21 000 заподозрени в 12-дневната война с Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранската полиция е задържала 21 000 заподозрени по време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Асошиейтед прес.

"Арестуването на 21 000 заподозрени по време на 12-дневната война показва висока бдителност и участие на гражданите в гарантирането на сигурността", каза полицейския говорител генерал Саид Монтазералмахди, предаде БТА.

Монтазералмахди не даде подробности за обвиненията, които заподозрените могат да получат. Въпреки това, той каза, че над 260 души са заподозрени в шпионаж, а други 172 са арестувани заради незаконно заснемане.

Той добави, че полицията е обособила над 1000 контролно-пропускателни пункта в цялата страна по време на конфликта между 13 и 24 юни.

Това е първият път, когато иранската полиция дава обща информация за броя на арестите по време на войната. През последните седмици Иран от време на време съобщаваше за арести на заподозрени в шпионаж.

От края на юни Иран екзекутира седем мъже, осъдени за шпионаж в полза на Израел, което предизвика опасения сред правозащитни активисти, че иранските власти могат да извършат вълна от екзекуции, посочва АП.

Израел извърши серия от въздушни удари срещу Иран, при които загинаха близо 1100 души, включително много военни командири. При ответните удари на Иран загинаха 28 души в еврейската държава.