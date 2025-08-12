ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва златния Буда в ...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21092361 www.24chasa.bg

Съветът на Европа иска да се следи износа на оръжие за Израел

1168
Съветът на Европа СНИМКА: Pixabay

Съветът на Европа призова 46-те си страни членки да проверят дали изнасяното от тях оръжие за Израел се използва в ивицата Газа и допринася за нарушения на човешките права. Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О’Флеърти отново призова държавите членки да „направят всичко възможно, за да предотвратят и реагират на нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека в контекста на конфликта в Газа“.

„Това включва прилагането на съществуващите правни норми, които не допускат трансфер на оръжие, когато има риск то да бъде използвано за извършване на нарушения“, подчерта комисарят.

Миналата седмица германският канцлер Фридрих Мерц обяви спиране на износа на оръжие, което би могло да бъде използвано от Израел в конфликта в Газа. С това решение Мерц направи съществена промяна в досегашната политика на Берлин, традиционно считан за близък съюзник на еврейската държава.

„Необходими са по-решителни действия и то незабавно“, настоя О’Флеърти.

През юни той изрази безпокойство пред германските власти и относно „ограниченията на свободата на слово и на мирно събиране“ за лица, протестиращи във връзка с конфликта в Газа.

Съветът на Европа СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)