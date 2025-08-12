Съкровищата на Сицилия – Селинунте е най-големият археологически парк в Европа

Той е свидетелство за древногръцкото присъствие в Средиземноморието

На югозападния бряг на Сицилия в провинция Трапани се намира Селинунте – най-големият археологически парк в Европа и едно от най-удивителните свидетелства за древногръцкото присъствие в Средиземноморието. Основан през 605 г. пр.Хр. от преселници от Мегара Хиблея, градът е кръстен на дивото растение "селинон" – вид дивa целина, използванa като символ на местната монета. Той граничи с морето СНИМКА: Виолина Христова

Днес 270 хектара разкриват пред очите на посетителя величието на някогашна гръцка колония, превърнала се в сцена на могъщи битки, земетресения и исторически преломи. Селинунте не е просто минало – мнозина го наричат „новия Помпей", след като геолози от университета в Камерино откриват термални аномалии, свидетелстващи за цяла подземна градска структура, все още погребана под пръстта. Смята се, че това е най-разгърнатият археологически парк в Европа СНИМКА: Виолина Христова

До XVI век Селинунте е бил напълно забравен, дори местоположението му е било изгубено. Едва през 1501 г. историкът Томазо Фазело успява да го идентифицира. Днес обаче той е не само възстановен, а и обект на нови научни открития. С други думи, Селинунте вече разказва не само познатата си история, а и тази, която тепърва трябва да бъде разкрита. До XVI век Селинунте бил напълно забравен СНИМКА: Виолина Христова

Разположен между долините на реките Беличе и Модионе, паркът предлага изключително пътешествие през хилядолетия – от първите светилища и храма на Деметра Малофора (VI в. пр.Хр.), до величествения акропол, издигнат върху варовиково плато над морето. В източната част на хълма се намира и недовършеният храм, вероятно посветен на Зевс – вторият по големина в гръцкия свят след този в Агридженто. Част от археологическия парк СНИМКА: Виолина Христова

Селинунте е преживял множество разрушения. Първото е дело на картагенците през 409 г. пр.Хр., когато 16 000 жители на Селинунте били убити, 5000 били поробени, а 2600 успели да избягат към Агридженто. По-късно е възстановен частично, служейки като база на сиракузкия военачалник Хермократ, впоследствие попада под контрола на Пир (276 г.пр.Хр.), а накрая на Рим. Последният удар идва в резултат на силно земетресение през византийския период, което окончателно погребва голяма част от града. Част от археологическия парк СНИМКА: Виолина Христова

След векове забрава, археологически разкопки, стартирани от англичаните през 1809 г., постепенно започват да разкриват историята. Между 1956 и 1959 г. е възстановен почти изцяло храмът, за който се предполага, че е посветен на Хера (от 460-450 г.пр.Хр.), а части от друг храм са изправени отново в цялата си древна слава.

Днес археолозите и геолозите, въоръжени с дронове и термокамери, разкриват нови хоризонти. Преди няколко години експерти от Университета на Камерино заснеха над 150 000 изображения, които показаха стотици термални аномалии – признаци за мащабни подземни структури. Според учените това означава, че Селинунте не е бил просто голям град, а огромна метрополия, разпростираща се отвъд акропола и обхващаща и източния, и западния хълм.