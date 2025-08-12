Съкровищата на Сицилия – Селинунте е най-големият археологически парк в Европа

Той е свидетелство за древногръцкото присъствие в Средиземноморието
На югозападния бряг на Сицилия в провинция Трапани се намира Селинунте – най-големият археологически парк в Европа и едно от най-удивителните свидетелства за древногръцкото присъствие в Средиземноморието. Основан през 605 г. пр.Хр. от преселници от Мегара Хиблея, градът е кръстен на дивото растение "селинон" – вид дивa целина, използванa като символ на местната монета.
Днес 270 хектара разкриват пред очите на посетителя величието на някогашна гръцка колония, превърнала се в сцена на могъщи битки, земетресения и исторически преломи. Селинунте не е просто минало – мнозина го наричат „новия Помпей", след като геолози от университета в Камерино откриват термални аномалии, свидетелстващи за цяла подземна градска структура, все още погребана под пръстта.
До XVI век Селинунте е бил напълно забравен, дори местоположението му е било изгубено. Едва през 1501 г. историкът Томазо Фазело успява да го идентифицира. Днес обаче той е не само възстановен, а и обект на нови научни открития. С други думи, Селинунте вече разказва не само познатата си история, а и тази, която тепърва трябва да бъде разкрита.
Разположен между долините на реките Беличе и Модионе, паркът предлага изключително пътешествие през хилядолетия – от първите светилища и храма на Деметра Малофора (VI в. пр.Хр.), до величествения акропол, издигнат върху варовиково плато над морето. В източната част на хълма се намира и недовършеният храм, вероятно посветен на Зевс – вторият по големина в гръцкия свят след този в Агридженто.
Селинунте е преживял множество разрушения. Първото е дело на картагенците през 409 г. пр.Хр., когато 16 000 жители на Селинунте били убити, 5000 били поробени, а 2600 успели да избягат към Агридженто. По-късно е възстановен частично, служейки като база на сиракузкия военачалник Хермократ, впоследствие попада под контрола на Пир (276 г.пр.Хр.), а накрая на Рим. Последният удар идва в резултат на силно земетресение през византийския период, което окончателно погребва голяма част от града.
След векове забрава, археологически разкопки, стартирани от англичаните през 1809 г., постепенно започват да разкриват историята. Между 1956 и 1959 г. е възстановен почти изцяло храмът, за който се предполага, че е посветен на Хера (от 460-450 г.пр.Хр.), а части от друг храм са изправени отново в цялата си древна слава.
Днес археолозите и геолозите, въоръжени с дронове и термокамери, разкриват нови хоризонти. Преди няколко години експерти от Университета на Камерино заснеха над 150 000 изображения, които показаха стотици термални аномалии – признаци за мащабни подземни структури. Според учените това означава, че Селинунте не е бил просто голям град, а огромна метрополия, разпростираща се отвъд акропола и обхващаща и източния, и западния хълм.