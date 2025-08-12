ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отношенията между Израел и Германия са обтегнати след частичното спиране на оръжия

Израелският посланик в Берлин Рон Просор Снимка: Twitter/@roblagnac

Израелският посланик в Берлин Рон Просор заяви, че решението на Германия за частично спиране на износа на оръжия за Израел е тежък удар за отношенията между двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Връзките не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение, каза Просор в интервю за телевизия "Велт".

Вместо да се обсъди разоръжаването на палестинската групировка "Хамас", се говори за разоръжаването на Израел. "Това е празник за "Хамас", заяви той. 

Просор призна, че стратегията на Израел може да бъде предмет на дебат. Но ако отговорът е "да се остави страната без отбрана, без оръжие", това би означавало "Израел да остане беззащитен".

Канцлерът Фридрих Мерц обяви миналата седмица, че Германия повече няма да изнася оръжия за Израел, които биха могли да бъдат използвани в ивицата Газа. Той оправда решението с плановете на Израел да разшири военните си операции на палестинска територия, а именно да поеме контрола над град Газа.

Мерц подчерта, че паузата не засяга оборудване за самоотбрана на Израел, като системи за противовъздушна и военноморска отбрана.

