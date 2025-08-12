Спипаха шефа на важна френска институция да си купува кокаин, арестуваха го

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Председателят на важна френска държавна организация е бил задържан в края на юли в Париж, след като е поръчал кокаин в дома си. Това съобщи Франс прес, позовавайки се на съдебни и полицейски източници.

Става дума за 55-годишния Лоран Вале, председател на Националния институт за аудиовизия. Той е бил задържан на 29 юли в дома си от полицията. Тъй като това е първото му провинение, Вале е бил насочен към терапевтична програма, уточнява АФП.

Националният институт за аудиовизия е натоварен с архивирането на телевизионни и радио записи, както и с популяризирането на тези архивни фондове, пише БТА.

Според полицейски източници Вале е бил арестуван, след като униформени служители са проследили 17-годишен младеж до дома му. Момчето е било задържано при напускането на жилищната сграда на Вале, носейки със себе си 600 евро. То е посочило Вале като купувач. При последвалата проверка председателят на института е признал, че е закупил кокаин от младежа за 600 евро и доброволно е предал наркотика на органите на реда.

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам.

През май Вале беше преизбран за трети мандат начело на института по предложение на френския министър на културата. Той заема председателския пост в тази публична структура от май 2015 г.

