Тръмп праща бомбардировачи на границата с Русия в навечерието на срещата си с Путин

Три свръхзвукови американски бомбардировача B-1B Lancer прелетяха 4800 мили до Норвегия, за да участват в съвместни учения с европейски партньори, съобщи руското издание "Москоу таймс" във вторник. Това е първото им разполагане в страната от 2021 година насам.

Според прессъобщение на американските военновъздушни сили, наличието на самолетите в Норвегия ще позволи на екипажите да усъвършенстват тактиката, да подобрят маневреността и да засилят координацията със съюзниците от НАТО чрез съвместни учения и операции, което ще подобри бойните способности и готовност. Американските военновъздушни сили в Европа съобщават, че в Норвегия пилотите ще практикуват бойни ударни мисии, включително операции срещу заплахи в реално време - както въздушни, така и наземни, пише Mediapool.

По данни на норвежките въоръжени сили, американските бомбардировачи ще тренират съвместно с изтребители F-35, разположени във военновъздушната база „Йорланд". Точното място на ученията не е обявено, но се очаква полетите да се проведат над скандинавския и балтийския регион. Продължителността на мисията на B-1B в Норвегия не е посочена, но подобни операции обикновено продължават поне месец.

Разполагането идва месец преди началото на мащабните стратегически учения "Запад-2025", които Русия ще проведе съвместно с Беларус. Последните подобни маневри в Западния (европейски) театър на военните действия - "Запад-2021", включваха участието на Северния флот с 3000 войници в граничните райони с Норвегия и Финландия, както и учения на кораби и самолети за защита на арктическите бази в Баренцово море. През 2021 г., по време на предишното разполагане на B-1B в "Йорланд", руският Северен флот изпрати ракетния крайцер "Маршал Устинов" в района на морската граница с Норвегия, във Варяжкия фиорд.

Новината за изпращането на американските бомбардировачи се появи малко след като Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне лично с Владимир Путин на 15 август в Аляска. Според източници на Bloomberg, САЩ и Русия водят преговори за споразумение, с което да се сложи край на войната в Украйна – възможен компромис, който би легитимирал руското анексиране на територии, завзети по време на конфликта.