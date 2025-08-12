ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Войник загина, докато гаси пожар в Черна гора, друг е тежко ранен

Войник загина, докато гаси пожар в Черна гора, друг е тежко ранен

Войник загина в Черна гора по време на гасене на пожар; oще един e тежко ранен СНИМКА: Пиксабей

41-годишен военен от Черногорската армия загина, а друг беше сериозно ранен, след като военна цистерна с вода се обърна по време на гасене на пожар в района на Кучи, в южната част на Черна гора, съобщи черногорският портал „Виести“, пише БТА. Пострадалият войник е транспортиран до Клиничния център на Черна гора.

От черногорското Министерство на отбраната потвърдиха информацията за инцидента, като написаха, че „Черногорската армия, в сътрудничество с компетентните органи, провежда разследване за установяване на причините и обстоятелствата около инцидента“.

В Черна гора все още горят пожари на различни места – в Подгорица, Бар, Будва, Биело Поле, Никшич и Шавник, съобщава регионалната телевизия Ен1. В село Булярица са застрашени две къщи.

Директорът на Дирекцията за защита и спасяване към Министерството на вътрешните работи на Черна гора Миодраг Бешович напомни, че е изпратено запитване за международна помощ в борбата с пожарите до Механизма на ЕС за гражданска защита, но и до Евроатлантическия център за координация на реагирането при бедствия на НАТО. От Ен1 потвърдиха, че обещаният противопожарен самолет от Хърватия вече е пристигнал и ще гаси пожарите в Чан и Булярица.

