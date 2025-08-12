ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск: Полша и Украйна да не позволяват на Русия да внесе смут в отношенията им

Доналд Туск СНИМКА: Ройтерс

Министър-председателят на Полша Доналд Туск заяви днес, че Русия се опитва да внесе смут в отношенията между Варшава и Киев преди ключовата среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, след като в страната се разрази скандал заради зрител, развял украинско националистическо знаме на концерт на Националния стадион във Варшава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.  

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна, откакто руските въоръжени сили нахлуха в страната в началото на 2022 г., но някои поляци са уморени от многобройния наплив на украински бежанци от разкъсваната от конфликти страна, а напрежението заради историята на двете съседни държави, свързано с Волинското клане от времето на Втората световна война, понякога взема връх, което допълнително обтяга отношенията и дава тласък на полската крайна десница, обобщава Ройтерс. 

Редица поляци бяха разгневени от публикуван в социалните мрежи видеозапис, на който се вижда как зрител на концерт на Националния стадион във Варшава развява червено-черното знаме на Украинската въстаническа армия - партизанска антисъветска формация, която Полша обвинява, че е участвала в масовите убийства на поляци в областите Волиния, Галиция и Полесия в периода 1943-1945 г. 

Кулминацията на Волинското клане на поляци в предвоенните източнополски област Волиния и Галиция е на 11 юли 1943 г., когато украинските националистически бойци от Украинската въстаническа армия нападат около 100 полски села. Денят е известен като Кървавата неделя във Волиния и е официален възпоменателен ден в Полша. 

Туск заяви на правителствено заседание, че поляците и украинците не трябва да позволяват да бъдат разделени преди решаващата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, която се очаква да се състои в петък в американския щат Аляска. 

"От гледна точка на полската сигурност е наистина от основно значение Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък за Путин без съмнение би бил конфликтът между украинците и поляците", заяви полският премиер. "Това е точно ... целта на руските агенти и действията на Русия в Полша", добави той. 

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар във връзка със случая. 

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират утре да разговарят с Тръмп, преди срещата му в Аляска с Путин, на фона на опасенията, че Вашингтон, досега основен доставчик на оръжие за Украйна, може да наложи неблагоприятни мирни условия на Киев. 

Полицията във Варшава съобщи, че е задържала 109 души по време на концерт на беларуския рапър Макс Корж във връзка с престъпления, вариращи от притежание на наркотични вещества до нападение над служители по охраната. 

Туск заяви, че са в ход процедури за депортиране на 63 души след безредиците по време на концерта - 57 украинци и шестима беларуси. Украинецът, който бе заснет да развява знамето на Украинската въстаническа армия, се извини за действията си във видеозапис, публикуван в социалните мрежи, като заяви, че е искал само да покаже подкрепата си за Украйна. 

 

 

 

 

