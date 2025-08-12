Мъск ще съди "Епъл", защото не слага "Екс" и "Грок" в най-препоръчваните апликации

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиардерът и собственик на „СпейсЕкс", "Тесла" и "Екс" Илон Мъск иска да съди "Епъл", защото не е включила приложенията за социалната мрежа "Екс" и за чатбота с изкуствен интелект "Грок" в списъка с най-препоръчваните приложения в магазина си за апликации. Това стана ясно, след като Мъск публикува заканата си в социалната си мрежа снощи късно вечерта.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

Той пита "Епъл" защо отказват да включат неговите "Екс" и "Грок" в секцията "Must Have" (бел.ред. -"задължителни") апликации. По думите му "Екс" е най-популярното приложение за новини в света, а "Грок" е на пето място сред всички приложения.

"Играете ли политически игри? Какво става? Любопитните умове искат да знаят", пише Мъск.

Той твърди, че "Епъл" прави така, че никоя компания за изкуствен интелект, освен OpenAI, да не достигне първото място в магазина им за апликации.

"Това е недопустимпо. xAI ще предприеме незабавни правни действия", закани се милиардерът.