Иран: Преки ядрени преговори със САЩ са възможни при подходящи условия

Иран би могъл да проведе директни ядрени преговори със САЩ, ако условията са подходящи. Това заяви днес първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той обаче коментира, че исканията на САЩ Техеран да се откаже изцяло от обогатяването на уран "са шега".

Шестият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон беше прекъснат след ударите на Израел и САЩ по ирански ядрени съоръжения през юни, припомня Ройтерс. Двете сили обвиняват Иран, че се стреми към ядрени оръжия – нещо, което Техеран отрича.

"Иран е готов за преговори при равни условия, за да защити интересите си ... Позицията на Ислямската република е в посоката, която хората искат, и ако има подходящи условия, ние сме готови дори за директни преговори", заяви Ареф.

Предишните кръгове на преговорите, които започнаха през април, бяха непреки, с посредничеството на Оман. Вашингтон твърди, че обогатяването на уран в Иран представлява път за разработване на ядрени оръжия и трябва да бъде преустановено.

В неделя иранският президент Масуд Пезешкиан направи противоречиво изявление в полза на възобновяването на преговорите със САЩ, независимо от сегашните нива на недоверие.

"Не искате да разговаряме? Е, тогава какво искате да направите? Искате ли да воювате? ... Започването на преговори не означава, че възнамеряваме да се предадем", каза той и добави, че към подобни въпроси не бива да се "подхожда емоционално".