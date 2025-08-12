ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как ITF турнирът в София братовчеда на Григор Дими...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21093982 www.24chasa.bg

Иран: Преки ядрени преговори със САЩ са възможни при подходящи условия

828
Първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф Снимка: Twitter/@IRANinSriLanka

Иран би могъл да проведе директни ядрени преговори със САЩ, ако условията са подходящи. Това заяви днес първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той обаче коментира, че исканията на САЩ Техеран да се откаже изцяло от обогатяването на уран "са шега".

Шестият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон беше прекъснат след ударите на Израел и САЩ по ирански ядрени съоръжения през юни, припомня Ройтерс. Двете сили обвиняват Иран, че се стреми към ядрени оръжия – нещо, което Техеран отрича.

"Иран е готов за преговори при равни условия, за да защити интересите си ... Позицията на Ислямската република е в посоката, която хората искат, и ако има подходящи условия, ние сме готови дори за директни преговори", заяви Ареф.

Предишните кръгове на преговорите, които започнаха през април, бяха непреки, с посредничеството на Оман. Вашингтон твърди, че обогатяването на уран в Иран представлява път за разработване на ядрени оръжия и трябва да бъде преустановено.

В неделя иранският президент Масуд Пезешкиан направи противоречиво изявление в полза на възобновяването на преговорите със САЩ, независимо от сегашните нива на недоверие.

"Не искате да разговаряме? Е, тогава какво искате да направите? Искате ли да воювате? ... Започването на преговори не означава, че възнамеряваме да се предадем", каза той и добави, че към подобни въпроси не бива да се "подхожда емоционално".

Първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф Снимка: Twitter/@IRANinSriLanka

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)