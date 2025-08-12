ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как ITF турнирът в София братовчеда на Григор Дими...

Времето София 35° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21094129 www.24chasa.bg

Самолет от Анталия се повреди във въздуха и направи аварийно кацане

880
Самолет Снимка: pixabay

Самолет, излетял от летището в турския средиземноморски град Анталия, се е повредил във въздуха и се е наложило да направи аварийно кацане на частно летище в Истанбул след изпълнени със страх мигове, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Повредата в предната част на летателния апарат е била установена, докато самолетът е летял над Мраморно море. Пилотът се е свързал с авиодиспечерите с искане да осъществи аварийно кацане на летище Хезарфен или, "ако се налага", в езерото Бююкчекмедже в Истанбул.

В комуникацията си с кулата пилотът е обяснил, че има проблем с предната ходова част на апарата.

Напрегнатата ситуация е завършила с щастлива развръзка – в 12:30 ч. местно време самолетът се е приземил безпроблемно на частното летище Хезарфен. 

Самолет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)