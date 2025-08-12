Украйна: Има дим в близост до товарното пристанище на Запорожката АЕЦ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че е засечен дим в близост до товарното пристанище на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В момента се установява точното място на пожара и възможните последици от него. Подчертаваме, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на централата", се казва в изявлението, публикувано в "Teлеграм".

В същото време министерството на енергетиката отбеляза, че този инцидент за пореден път насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа, информира Укринформ.

В текста се подчертава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка на Запорожката АЕЦ може да доведат до непредсказуеми и катастрофални последици за целия континент.