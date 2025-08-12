ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Путин и Тръмп не могат да вземат никакви...

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21094235 www.24chasa.bg

Украйна: Има дим в близост до товарното пристанище на Запорожката АЕЦ

1360
Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че е засечен дим в близост до товарното пристанище на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"В момента се установява точното място на пожара и възможните последици от него. Подчертаваме, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на централата", се казва в изявлението, публикувано в "Teлеграм".

В същото време министерството на енергетиката отбеляза, че този инцидент за пореден път насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа, информира Укринформ.

В текста се подчертава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка на Запорожката АЕЦ може да доведат до непредсказуеми и катастрофални последици за целия континент.

Шестте реактора на Запорожката АЕЦ. Снимка Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)