Украйна: Поразихме склад за дронове в руската република Татарстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинското разузнаване съобщи, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан – на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за сигурност на Украйна заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни и че видеоклипове, заснети от местни жители, са потвърдили поразяването на обекта.

Украинските специални служби подчертаха, че продължават серия от специални операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, предаде Укринформ.

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника за терор с „Шахеди“ в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, подчерта СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти съобщиха, че в резултат на атаките няма пострадали.