ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Путин и Тръмп не могат да вземат никакви...

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21094452 www.24chasa.bg

Украйна: Поразихме склад за дронове в руската република Татарстан

2120
Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Украинското разузнаване съобщи, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан – на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Службата за сигурност на Украйна заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни и че видеоклипове, заснети от местни жители, са потвърдили поразяването на обекта.

Украинските специални служби подчертаха, че продължават серия от специални операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, предаде Укринформ.

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника за терор с „Шахеди“ в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, подчерта СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти съобщиха, че в резултат на атаките няма пострадали.

Военен дрон "Шахед" СНИМКА: frontierindia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)