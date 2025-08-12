Тръмп иска 2 минути с Путин, за да разбере има ли край войната (Обзор)

Двамата президенти ще се срещнат в петък в Аляска

Две минути - толкова са нужни на Доналд Тръмп да разбере дали може да постигне сделка с руския президент Владимир Путин на срещата им в Аляска този петък. Поне според лидера на САЩ.

“Това е, което правя - сключвам сделки”, каза уверено републиканецът, след като предстоящата среща на върха беше обявена преди седмица. В същото време Кремъл до голяма степен мълчи, откакто потвърди преговорите.

Тръмп коментира, че е малко вероятно украинският президент Володимир Зеленски да бъде включен в разговорите, които той определи като “проучвателни”, за да се разберат по-добре исканията на Русия за прекратяване на конфликта.

Макар Зеленски категорично да е отхвърлял възможността за териториални отстъпки, вероятно голяма част от разговора между Тръмп и Путин ще се фокусира именно върху това.

Лидерът на САЩ потвърди, че планира да обсъди “размяната на територии”, а освен това намекна, че и двете страни ще трябва да направят териториални отстъпки, за да сложат край на войната. Тръмп смята, че всяко мирно споразумение ще включва “промени в територията”, като част от това са “някои лоши неща и за двете страни”.

Той ще се опита да убеди Путин да се

откаже от претенциите за територии от Украйна

“Русия е окупирала голяма част от Украйна. Те са окупирали най-ценните територии. Ще се опитаме да върнем части от тях на Украйна”, увери Тръмп.

Не е ясно обаче кои области Тръмп предвижда Москва да отстъпи на Киев, тъй като украинските сили вече загубиха позициите си в Курската област. От друга страна, Русия в момента контролира около 20% от Украйна.

Фокусът на Путин е върху четири области - Луганск и Донецк (Донбас), Запорожието и Херсон. Според военни анализатори “няма да е изненадващо” ако Русия се опита да придобие по-голямата част от Донбас в хода на преговорите, пише “Скай Нюз”.

Подобен ход би бил особено болезнен за Украйна, а и вероятно невъзможен за политическото оцеляване на Зеленски. Твърди се обаче, че украинският лидер е заявил пред колегите си от ЕС, че за да спре войната, е готов да отстъпи територии, които вече са под руски контрол. Президентът обаче изрично бил посочил, че ще отхвърли всяко предложение от Тръмп, което би включило други части от Украйна да попаднат под контрола на Москва. Това на практика означава, че

Киев е готов да замрази конфликта на фронтовата линия,

пише “Дейли телеграф”. Според изданието украинският президент би склонил за подобна сделка само при надеждни гаранции за сигурност - доставки на оръжие и път към бъдещо членство в НАТО.

Въпреки че не се очаква Зеленски да присъства на срещата в Аляска, американският президент посочи, че ще разговаря с украинския си колега “от уважение” веднага след преговорите, а после ще информира НАТО и европейските лидери.

Зеленски преди дни предупреди, че Путин ще се опита да “измами” Тръмп, като допълни, че руският лидер “е решен единствено да представи срещата с Америка като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди”.

В Москва поддръжниците на Путин твърдят, че руският лидер е извадил еквивалента на заек от дипломатическа шапка. “Владимир Путин показа майсторски клас по дипломация”, коментира руският военен блогър Юрий Подоляк. Според него “самият факт, че среща на върха се провежда в Аляска без Зеленски и неговите европейски спонсори, е съществена дипломатическа победа”.

Споделеното наследство на 49-ия щат е факт (Руската империя продава Аляска на САЩ през 1867 г., за да погаси част от големите си външни дългове - б.а.), който неволно дори Тръмп подчерта, когато заяви в понеделник: “Отивам в Русия в петък”. Тогава републиканецът направи и друго, меко казано, странно твърдение: “Руснаците щяха да бъдат в Киев за 4 часа, ако бяха тръгнали по магистралата, но руски генерал взе “брилянтното” решение да тръгнат през полето”.

Непосредствено след изказването тръгна вълна от клипове в социалните мрежи, която показва кадри от началото на руската инвазия, оспорващи коментара на Тръмп. Президентът обаче не пропусна да спомене, че украинците са попречили на руската армия благодарение на противоракетни системи, които той им дал в първия си мандат.

Поради опасенията, че в Аляска Тръмп може да се съгласи с предложения, които ЕС и Украйна биха отхвърлили, във вторник 26 от 27-те страни членки излязоха с обща позиция, че украинците трябва сами да определят бъдещето си. “Унгария не се асоциира с това изявление”, се посочва в документа.