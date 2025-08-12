ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Путин и Тръмп не могат да вземат никакви...

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21094551 www.24chasa.bg

Един загинал и 6000 евакуирани заради пожарите в Испания, температурите стигнаха 44 градуса

1580
Хеликоптер гаси пожар в Испания. Снимка Ройтерс

Един човек е загинал, а 6000 са евакуирани заради опустошителните пожари в Испания. Температурите достигнаха 44 градуса по Целзий, което допълнително затруднява гасенето на огъня. Пожарите заплашват и населени места в северната част на страната, както и обекти, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Министър-председателят на страната Педро Санчез призова за повишено внимание, заради високия риск от пожари. Испанското вътрешно министерство обяви "предварителна извънредна ситуация", за да започне разпределянето на ресурси и помощи, съобщава НОВА.

Припомняме, че последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.

Хеликоптер гаси пожар в Испания. Снимка Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)