Един загинал и 6000 евакуирани заради пожарите в Испания, температурите стигнаха 44 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а 6000 са евакуирани заради опустошителните пожари в Испания. Температурите достигнаха 44 градуса по Целзий, което допълнително затруднява гасенето на огъня. Пожарите заплашват и населени места в северната част на страната, както и обекти, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Министър-председателят на страната Педро Санчез призова за повишено внимание, заради високия риск от пожари. Испанското вътрешно министерство обяви "предварителна извънредна ситуация", за да започне разпределянето на ресурси и помощи, съобщава НОВА.

Припомняме, че последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.