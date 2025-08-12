Мигрантите през Ламанша надхвърлиха 50 000 през последната година

Броят на мигрантите, прекосили Ламанша с малки лодки, надхвърли 50 000 след идването на власт на лейбъристите преди една година.

Данните на Министерството на вътрешните работи показват, че 50 271 души са предприели опасното пътуване, като само в понеделник 474 мигранти са акостирали на английския бряг.

Отделно френските власти потвърдиха, че жена е починала в понеделник, докато се е опитвала да се качи на лодка, за да прекоси Ламанша.

Позовавайки се на данните, министърът на образованието Бриджит Филипсън заяви, че правителството "ще се справи с проблема", добавяйки, че разбира "разочарованието, което хората изпитват". Но лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок каза, че данните показват, че "планът на лейбъристите за разбиване на бандите на трафиканти на хора е бил просто лозунг".

Според Международната организация по миграция, която е агенция към ООН, най-малко 20 души са загинали тази година при опит да преминат Ламанша. Данните включват хора, които са пътували до контролно-пропускателен пункт и са починали при други обстоятелства, като например автомобилни катастрофи или поради медицински проблеми, съобщава БНР.

Последните данни за преминаване на границата идват в момент, когато министрите продължават да изпитват проблеми с това как да се справят с бандите за трафик на хора, което беше ключово обещание на премиера Киър Стармър, когато стана министър-председател.