ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 6:1 над "Шкендия" "Карабах" чака в плейофа "Л...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21094982 www.24chasa.bg

Ирак ще изнася петрол през пристанището Триполи в Ливан

1284
Петрол СНИМКА: Pixabay

Иракското министерство на петрола обмисля износ през пристанището Триполи в Ливан, съобщи днес ведомството, цитирано от Ройтерс.

Багдад ще проучи възможностите за възобновяване на неработещия петролопровод за износ на петрол между Ирак и Сирия. Министерството планира да сформира съвместен комитет за оценка на състоянието на тръбопровода, се посочва още в изявлението.

На този фон днес сирийският енергиен министър Мухамад ал Башир е на посещение в Ирак, на което ще обсъди с иракските власти сътрудничеството в областта на петрола, газа и енергетиката, предава БТА.

През април Ирак изпрати високопоставена делегация в Дамаск, за да оцени осъществимостта на възобновяването на петролопровода между Ирак и Сирия. Багдад се надява чрез него да диверсифицира експортните маршрути на фона на разширяващия се производствен капацитет на страната.

Петрол СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)