Протестиращите студенти в Сърбия са готови с депутатската си листа

Гражданската кандидат-депутатска листа на протестиращите студенти в Сърбия е на 99 процента готова, съобщиха те.

През май студентите за първи път обявиха, че искат да се проведат предсрочни парламентарни избори и казаха, че на тях ще подкрепят кандидати с обществен авторитет, които досега не са участвали в политическия живот на страната.

"Листата ще включва 250 души, които вярваме, че ще могат да представляват гражданите на Сърбия по достойнство", каза студентът от Факултета по политически науки Алекса Симич пред телевизия Ен1.

"Две неща са важни за нас – това да са личности, които са се отличили и не се страхуват да казват кое е правилно, да са почтени и да се придържат към програмата, тоест към обществения договор, който конкретизираме с действията си ден след ден", каза още студентът.

Засега листата няма да бъде публикувана, за да бъдат предпазени от натиск и репресии кандидатите, които са дали съгласието си да участват.

В Сърбия, която е обхваната от продължили вече девет месеца антиправителствени протести, през пролетта за първи път се заговори, че студентите подготвят листа с кандидати за бъдещи членове на Народната Скупщина на Сърбия. Тогава ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич обяви, че ще се почувства горд, ако студентите го номинират за кандидат-депутат.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град Нови Сад падна козирката на ремонтираната в продължение на 3 години жп гара и причини смъртта на 16 души. Вълна от социално недоволство заля страната, а участниците в протестите обвиниха управляващите в корупция и непотизъм, довели до некачествен ремонт на съоръжението. Заради трагедията студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха протести, които се превърнаха в най-голямото предизвикателство в политическата кариера на сръбския президент Александър Вучич.

Преди дни Вучич каза, че ще има предрочни избори, но не уточни точно кога ще се проведат те, припомня БТА.